Житель Ульяновска приехал в Аткарск и умер

Трагедия произошла на съемной квартире Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Аткарске Саратовской области погиб житель Ульяновска.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, 34-летний мужчина приехал в Аткарск 13 декабря в командировку вместе с коллегой.

Предварительно установлено, что мужчины сняли квартиру в доме на улице Талалихина. Утром 14 декабря, сослуживец проснулся и пошел в соседнюю комнату разбудить напарника, однако увидел, что тот лежит на полу и не дышит.

Прибывшие медики констатировали смерть пострадавшего. Признаков насилия на теле не выявлено. Сейчас устанавливаются причины гибели человека. Начата доследственная проверка.

Начата доследственная проверка Фото: СУ СКР по Саратовской области

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