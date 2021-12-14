Новогодние праздники затормозили темпы вакцинации в Саратове. Об этом сегодня, 14 декабря, было заявлено на очередном координационном совете по коронавирусу.

По словам заместителя главы регионального Минздрава Асят Выковой, из-аз праздников не все саратовцы доходят до пунктов вакцинации и ставят второй укол, хотя пункты никто не закрывал.

На данный момент в мобильных точках вакцинации прививки сделали 73 тысячи человек. Они продолжат работу на праздники.

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Ольга Кожанова отметила, что темпы вакцинации и ПЦР-тестирования в регионе снижаются. За неделю прививочные пункты в среднем посещали 14,5 тысячи человек в сутки: на 5,7 процента ниже уровня прошлой недели.

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