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Сегодня, 14 декабря, в Саратове 15-летняя школьница упала на перемене и получила травмы, об этом пишут СМИ региона.
Инцидент произошел на перемене в школе № 46, расположенной по адресу Овражная, 2Б. Администрация Ленинского района сообщает о том, что 15-летняя ученица упала с лестницы. Ее пришлось увезти на скорой. До приезда медиков девочка находилась под наблюдением учителя.
У пострадавшей зафиксирован ушиб мягких тканей.
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