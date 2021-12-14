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Сегодня, 14 декабря, в Саратове 15-летняя школьница упала на перемене и получила травмы, об этом пишут СМИ региона.

Инцидент произошел на перемене в школе № 46, расположенной по адресу Овражная, 2Б. Администрация Ленинского района сообщает о том, что 15-летняя ученица упала с лестницы. Ее пришлось увезти на скорой. До приезда медиков девочка находилась под наблюдением учителя.

У пострадавшей зафиксирован ушиб мягких тканей.

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