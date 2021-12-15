В Саратовскую область пришла снежная погода

Специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о погоде в Саратовской области на сегодня, 15 декабря.

В области сегодня облачно с прояснениями. Местами обещают небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и мороси. Ветер веет с Юга со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Термометры в течение дня покажут от нуля до 5 градусов ниже. Местами туманы (видимость менее 500 метров), гололед (более 6 миллиметров) и изморозь (менее 19 мм). На некоторых участках дорог – гололедица.

Ночью термометры покажут от 1 до 6 градусов холода. Остальные показатели сохранятся на дневном уровне.

В Саратове сейчас -3°С. К 10 утра станет теплее на один градус и больше температура не изменится, в том числе и ночью. Ветер сменит направление с юго-восточного на южное, его скорость составит от 2 до 3 метров в секунду. Значительная облачность, весь день будет идти небольшой снег.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.