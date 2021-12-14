В 13 российских городах обновят общественный электротранспорт

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По информации iz.ru, данный проект профинансируют ВЭБ.РФ, Фонд национального благосостояния (ФНБ) и частные инвесторы. Помимо этого, будут привлечены инфраструктурные бюджетные кредиты.

Министерство финансов РФ уточнило, что на эти цели из ФНБ собираются выделить до 120 млрд рублей. Деньги будут размещены на депозитах ВЭБа.

Участниками программы захотели стать 13 городов России. В частности, заявки подали из Владивостока, Иркутска, Ярославля, Краснодара, Красноярска, Твери, Нижнего Новгорода, Перми, Курска, Саратова, Уфы, Южно-Сахалинска и Ростова-на-Дону. Отмечается, что этот список может пополниться.

Заместитель председателя – член правления ВЭБ.РФ Олег Говорун заявил, что в ходе модернизации планируют заменить трамвайные пути, закупить вагоны и электробусы, а также начать строительство зарядных станций. Реализация данной программы начнется в следующем году.

Ее инвестиционная стадия займет от двух до пяти лет — в этот период планируется завершить большую часть проектов. При этом срок концессионных соглашений составит до 25 лет.

Помимо этого, он рассказал о том, как будут финансировать проект. По его словам, регионы займутся привлечением инфраструктурных бюджетных кредитов, 70% необходимых средств предоставят ВЭБ и инвесторы, в том числе за счет ФНБ.

В планах заменить 668 км трамвайных путей и закупить 1544 трамвайных вагона. Также вложенные средства направят на приобретение электробусов и строительство зарядных станций.

Олег Говорун отметил, что модернизация электротранспорта означает строительство новой системы.

Он подчеркнул, что запуск такой программы будет возможен только при условии федеральной поддержки. Проекты планируют реализовать по схеме концессии (региональной или муниципальной). Министерство транспорта РФ, в свою очередь, займется определением их перечня.

В Минфине РФ заявили, что в ведомстве уже приняли решение о реализации программы комплексного развития городского общественного транспорта.