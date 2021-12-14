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Общество14 декабря 2021 15:26

Пять домов в центре и в Ленинском районе Саратова признали памятниками культуры

Документы подписал Владимир Мухин
Дарья Васенина
Дарья Васенина
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В Саратове в реестр объектов культурного наследия внесли ещё пять зданий в центре и в Ленинском районе. Сегодня, 14 декабря, соответствующий документ подписал глава профильного управления при региональном правительстве Владимир Мухин.

В центре памятниками культуры признали расположенную у сквера Первой учительницы «городскую усадьбу» на Соляной, 27 и «Дом Власовой» на Мичурина, 50 (между Чапаева и Рахова. Оба здания двухэтажные.

А в Ленинском районе культурным наследием признали дома №№4, 6 и 17 на улице имени Зои Космодемьянской. 17-й и четвертый дома трехэтажные, а шестой – двухэтажный, сейчас в нём расположен детский сад.

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