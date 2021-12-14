Губернаторская премия в 20 тысяч рублей будет вручаться ежегодно молодым талантам

Губернатор Валерий Радаев 14 декабря подписал постановление об учреждении премии для поддержки талантливой молодежи.

Её лауреатами станут студенты профессиональных образовательных организаций и вузов области, которые выиграли творческие конкурсы всероссийского уровня.

Как уточнили «КП-Саратов» в пресс-службе губернатора, размер премии – 20 тысяч рублей. Ежегодно будут вручать 20 премий.

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