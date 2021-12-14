Больше половины саратовских старшеклассников написали сочинение про совесть

Саратовские школьники с удовольствием рассуждали о совести, но не стали делиться мыслями об активной гражданской позиции Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Саратовской области более половины старшеклассников решили писать итоговое сочинение по теме «Может ли совесть наказать сильнее, чем суд?» Эту тему выбрали 50,5% из почти девяти тысяч участников экзамена.

На втором месте по популярности из предложенных вариантов оказалась тема «В чём польза и опасность конфликта?» (18,6%), на третьем - «Как Вы понимаете слова Г.Х. Андерсена: «Путешествовать – значит жить»?» (16,9%). Только 11,4% старшеклассников выбрали тему «Обязательно к прочтению (прослушиванию, просмотру)!» и почти никто не стал размышлять в итоговом сочинении на тему «В чем может проявляться активная гражданская позиция?» (2,6%).

В региональном министерстве образования уточнили, что с сочинением не справился один процент старшеклассников (около 90 человек), часть из которых по разным причинам не смогли прибыть на экзамен. Результаты все написавшие сочинение узнают уже завтра.

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