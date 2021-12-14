В Саратовской области подростки стали чаще заражаться коронавирусом

В Саратовской области подростки 15 – 19 лет стали немного чаще заражаться коронавирусом. За прошедшую неделю было на пять случаев больше, чем за предыдущую. Большинство заболевших, тем не менее, по-прежнему взрослые.

В Саратовской области количество заразившихся коронавирусом за неделю снизилось почти на пятьсот человек. Об этом сегодня, 14 декабря, сообщила глава Роспотребнадзора Ольга Кожанова на очередном заседании корсовета. Показатель заболеваемости, тем не менее, в регионе остается высоким. Это 147 на сто тысяч населения. Темпы прироста также пока снижаются незначительно, поэтому говорить о снятии ограничений не приходится.

Как отметила Ольга Кожанова, в регионе продолжает снижаться количество внебольничных пневмоний, все больше зараженных переносят коронавирус в легкой форме.

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