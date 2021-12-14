Саратов получит большие деньги на модернизацию трамваев

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Областной центр вошел в число 13 городов, которые включены в программу модернизации электротранспорта

Возможность для запуска скоростного трамвая в ближайшее время появилась у Саратова за счет включения его в федеральную программу модернизации электротранспорта. Об этом 14 декабря заявил губернатор Валерий Радаев, открывая заседание координационного совета по противодействию коронавиурсу.

- Саратов вошел в число 13 пилотных городов, включённых в программу модернизации электротранспорта. Она стартует в следующем году. Среди участников - крупнейшие мегаполисы страны. Федеральным центром выделяются серьезные средства, которые пойдут на замену трамвайных линий и подвижного состава, - заявил глава региона.

По его словам, это дает возможность реализации проекта скоростного трамвая, который инициировал в Саратове спикер Госдумы Вячеслав Володин.

- Нас ждет интересный и важный опыт работы в том числе с инфраструктурными кредитами. И мы будем одними из пионеров по внедрению этой современной модели, - пообещал подчиненным Радаев.

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