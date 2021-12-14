Саратовчанка писала работу по "Тимуру и его команде"

Школьница из интерната в Саратове победила во Всероссийском конкурсе сочинений, об этом сообщает региональное министерство образования.

Завершился федеральный этап Всероссийского конкурса сочинений 2021 года. В итоге 100 были признаны лучшими. Одна из них принадлежит юной саратовчанке. В число победителей вошла ученица 9 класса Лицея-интерната 64 в Саратове Полина Шаповалова. Девочка писала сочинение по книге «Тимур и его команда». Она планирует и дальше участвовать в подобных конкурсах.

Все победители приглашены в Москву. 22-23 декабря там состоится торжественное награждение победителей.

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