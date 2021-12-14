Светофор в Саратове

Разозливший жителей Саратова светофор отрегулируют. Сегодня, 14 декабря, администрация Саратова ответила на публикацию «КП-Саратов».

По заявлению чиновников, работу светофора на перекрестке Московского шоссе и Песчано-Уметской отрегулируют. Сейчас прорабатывается вопрос корректировки режимов работы данного светофора.

Напомним, ранее жители Саратова пожаловались, что установка этого светофора вызвала огромные пробки. Также горожане отметили неудобства, создаваемые светофором на пересечении Мичурина и Некрасова. В Солнечном другая проблема: там светофор обзавёлся сначала второй «ногой», а затем ему пообещали приделать третью.

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