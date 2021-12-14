В Саратовской области темпы смертности населения сокращаются быстрее, чем по стране

Олег Костин заявил, что текущее сокращение смертности не позволяет никому успокаиваться

В Саратовской области замедлились темпы общей смертности населения. Более того, регион в последние недели стал лидером по этому показателю в стране. В среднем показатель сокращения общей смертности в России составил 13,7%, в Саратовской области вымирание населения замедлилось за это время 31,1%. В федеральном минздраве, который провел сегодня селекторное совещание с регионами, отметили эту четкую тенденцию «к снижению прироста общей смертности населения» в Саратовской области.

Также в лидерах по снижению темпов общей смертности вошли Удмуртская Республика, Калининградская область, Республика Марий Эл и Кабардино-Балкарская Республика.

Нарастает смертность больше всего в Республике Северная Осетия-Алания, Магаданской области, Чеченской Республике, Республике Бурятия и Кемеровской области.

- В Саратовской области показатели прироста смертности стали иметь выраженную отрицательную динамику и начали уверенно возвращаться к среднегодовым на уровне «доковидного» 2019 года, что говорит о поэтапном сокращении избыточной смертности, - сообщили в региональном минздраве.

В минздраве уточнили, что снижение заболеваемости в Саратовской области происходит также быстрее, чем в среднем по стране – 40,5% против 37,2%.

Кроме того, наш регион опережает среднероссийский показатель по темпам снижения заболеваемости новой коронавирусной инфекцией: по стране он составляет минус 37,2%, в нашем регионе – минус 40,3%.

- Мы видим небольшую передышку, когда и количество заболевающих, и количество госпитализируемых вышло на обратный отсчет. Считаю, что прежде всего, это заслуга ратного труда врачей, массовой вакцинации и введенным ограничительным мерам. Но сразу хочу подчеркнуть: сказать, что ковид отступает – нельзя. Все мы с вами видим, что он идет волнами, и чтобы не попасть под гребень следующей, нужно продолжать себя защищать: носить маски, делать прививки и ревакцинироваться, соблюдать меры профилактики и ограничительные мероприятия, вести здоровый образ жизни, заботиться о себе и близких. … Хотел бы обратиться к жителям – давайте вместе сохраним это хрупкое равновесие, поможем и себе, и врачам перейти к нормальной жизни и работе, - отметил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.

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