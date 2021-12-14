В Саратове вынесли приговор двум принимавшим взятки от мигрантов педагогам

Помощницы мигрантов получили реальные сроки

В Кировском районе Саратова вынесли приговор двум принимавшим взятки от мигрантов педагогам. Они ставили гостям Саратова поддельный зачет по русскому языку, позволяя им таким образом обманывать миграционное законодательство.

Следствием и судом установлено, что две женщины, помогали не знающим русский язык мигрантам получать вид на жительство в России. Адвокат и преподаватель организовали преступный тандем: одна «договаривалась» с гостями региона о постановке фейкового зачета, а вторая ставила его.

19 августа 2020 года педагог помогла четверым мигрантам нарушить законодательство и получить разрешение на проживание в России без знания языка. Данный факт установили сотрудники УФСБ России.

По итогу статус адвоката первой обвиняемой приостановлен, она получила 1,5 года лишения свободы, а ее сообщница – год. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима.

Напомним, ранее в Саратовской области произошло еще одно громкое дело, связанное с мигрантами. На скамье подсудимых оказались организаторы незаконного завоза мигрантов в Россию под видом соотечественников.

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