Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
-5°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия14 декабря 2021 12:14

В Саратове вынесли приговор двум принимавшим взятки от мигрантов педагогам

Женщины ставили гостям Саратова поддельный зачет по русскому языку
Наталия Калинина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Помощницы мигрантов получили реальные сроки

Помощницы мигрантов получили реальные сроки

В Кировском районе Саратова вынесли приговор двум принимавшим взятки от мигрантов педагогам. Они ставили гостям Саратова поддельный зачет по русскому языку, позволяя им таким образом обманывать миграционное законодательство.

Следствием и судом установлено, что две женщины, помогали не знающим русский язык мигрантам получать вид на жительство в России. Адвокат и преподаватель организовали преступный тандем: одна «договаривалась» с гостями региона о постановке фейкового зачета, а вторая ставила его.

19 августа 2020 года педагог помогла четверым мигрантам нарушить законодательство и получить разрешение на проживание в России без знания языка. Данный факт установили сотрудники УФСБ России.

По итогу статус адвоката первой обвиняемой приостановлен, она получила 1,5 года лишения свободы, а ее сообщница – год. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима.

Напомним, ранее в Саратовской области произошло еще одно громкое дело, связанное с мигрантами. На скамье подсудимых оказались организаторы незаконного завоза мигрантов в Россию под видом соотечественников.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.