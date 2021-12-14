В Ленинском районе Саратова началось очередное отключение воды

Сегодня, 14 декабря, в Ленинском районе Саратова произошло очередное отключение воды, об этом сообщает ООО «КВС».

Авария произошла по адресу улица Мира, 17. Прекращена подача воды для абонентов по адресам Гвардейская, 1, 1а, 1б, 3, 3а, Мира, 13-29, 2-й Международный проезд и Международная. Восстановить водоснабжение коммунальщики обещают к 20:00.

Напомним, ранее воду отключили в администрации Ленинского района.

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