Жителей Саратова предупредили о тумане и гололеде

Туман в Саратове

Завтра, 15 декабря в Саратовской области ожидается туман и гололёд. Об этом предупреждает ГУ МЧС региона.

В Саратовской области обозначен желтый уровень опасности. Ночью и днём в Саратове, Балтае, Татищево и Красноармейске ожидается туман с видимостью менее 500 метров. Также в регионе будет гололёд слоем 6 -19 миллиметров.

На территории всего правобережья ожидается снег и снег с дождем.

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