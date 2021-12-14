В Энгельсе восемь человек будут судить за мошенничество с землей, об этом сообщает прокуратура Саратовской области.

Перед судом предстанут 53-летний житель Энгельса и еще семь человек в возрасте от 45 до 70 лет. Они обвиняются в мошенничестве.

По версии следствия, в 2016 году обвиняемые обманом приобретали земельные участки в Энгельсском районе. Землю оформляли на третьих лиц, а затем заключали фиктивные договоры купли-продажи от имени также подставных лиц.

Таким образом, из муниципальной собственности выбыло 17 земельных участков, на общую сумму более восьми миллионов рублей. Сейчас на них наложен судебный арест. Уголовное дело передано в Энгельсский районный суд.

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