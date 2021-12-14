Владимир Тарновский назначен директором музея Радищева в Саратове

Владимир Тарновский возглавил Саратовский музей имени А.Н. Радищева. Это теперь уже официально подтвердили в музее.

К работе он приступил уже 10 декабря, согласно приказу министра культуры РФ.

Ранее Тарновский работал в Санкт-Петербурге и в Саратовской области. В том числе, в статусе начальника управления по охране объектов культурного наследия правительства Саратовской области. С 2016 года занимал должность руководителя управления Минкульта по ПФО.

Бывший директор музея, Людмила Калинина, перешла на работу советника нового руководителя музея.

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