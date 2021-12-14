В новой инфекционной больнице Саратова начали установку томографа

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До нового года все монтажные работы в корпусах новой инфекционной больницы в Ленинском районе Саратова должны быть закончены. Чтобы полностью передать больницу медикам в новом году в правительстве области составили план-график по каждому виду оставшихся работ. Об этом в своем телеграм-канале рассказал председатель правительства Роман Бусаргин.

Всего здание состоит из восьми корпусов, большую часть из которых, как ранее сообщал Бусаргин, уже передали медикам. Часть тяжелой медтехники уже готова к работе, как например рентген и аппарат КТ, начата установка магнитно-резонансного томографа.

Напомним, этот объект появился по инициативе председателя ГД Вячеслава Володина, который накануне заявил о скором начале строительства еще одного крупного медучреждения рядом с инфекционной больницей.

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