В саратовских школах искусств и ДК откроют эвакуационные выходы на новогодние праздники

В новогодних мероприятиях по всей Саратовской области будут задействованы 50 учреждений культуры, из них 26 – это детские школы искусств Уже сейчас там провели проверку средств пожаротушения, исправность всего необходимого оборудования обследовали склады, помещения для хранения декораций, костюмерные и мастерские. Отдельно проверили исправность электропроводки и всех электроприборов. Об этом доложили чиновники на совещании у заместителя председателя правительства области Александра Соловьёва.

Заявлено, что помятую происходившие ранее трагедии, на время проведения массовых мероприятий двери на путях эвакуации будут открыты.

На новогодних праздниках в учреждениях культуры запрещено использовать пиротехнику и световые спецэффекты. Соловьев поручил напомнить всем руководителям об этом запрете.

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