Собаки из муниципального приюта

В Саратове на участке для многодетных создали собачий приют «Дворянский дом». Речь идет о поселке Воробьевка в Заводском районе. Об этой истории рассказали в Центре управления регионом. Стоит отметить, что недавно открытый муниципальный приют находится в том же районе и работает на законных основаниях.

Саратовцы обратились к властям с просьбой разобраться в данной ситуации и вернуть земли под строительство домов для многодетных семей.

Владельцу участка объявили предостережение о недопустимости нарушения федеральных законов. Теперь собакам грозит выселение.

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