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Общество14 декабря 2021 9:26

Михаил Исаев потребовал наказать работавшего на рухнувшем доме подрядчика

Всего в Саратове сейчас сносят шесть домов
Наталия Калинина
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Михаил Исаев призвал наказать виновного

Михаил Исаев призвал наказать виновного

Михаил Исаев потребовал наказать работавшего на рухнувшем доме подрядчика, об этом он пишет на своей странице в Инстаграм.

- Администрация и правоохранительные органы проверяют обстоятельства ЧП на пересечении Рахова и Большой Казачьей. Очевидно, что подрядчик, ИП Жукова, нарушил технику безопасности и должен понести наказание, - пишет глава Саратова. Напомним, при обрушении стены пострадал 44-летний мужчина, который сидел в припаркованном рядом автомобиле. Зацепило и другую машину, проезжавшую по Рахова в тот момент.

Дому, снос которого проводили рабочие, более ста лет. Он был признан аварийным в 2002 году и расселен в 2014 года. Всего в Саратове сейчас разбирают шесть домов.

К концу года в Саратове останется 55 многоквартирных домов, которые можно сносить.

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