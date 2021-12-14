В Саратове в больницах умерли две пострадавшие на пожарах пенсионерки

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратовских больницах 13 декабря скончались две женщины, пострадавших на пожарах.

Следственным отделом по Кировскому району города Саратов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области проводятся доследственные проверки по фактам смерти 69 и 81-летних женщин.

Одна из них, 69-летняя пенсионерка, пострадала при возгорании 12 декабря в квартире дома по улице 2-ая Прокатная.

- У пострадавшей были диагностированы ожоги пламенем 1,2,3 степени в - 70 % тела, ожоговый шок. По предварительной версии, на ней загорелись элементы одежды, воспламенившиеся вследствие неосторожного обращения с огнем в быту. Медики боролись за жизнь пациентки, однако, днем 13 декабря она скончалась, - сообщили в СУ СКР.

Вторая погибшая пенсионерка – женщина 81 года была госпитализирована после пожара 13 декабря в доме на улице Радищева. Не смотря на меньшую площадь ожога тела, 35%, она впала в кому, медики не смогли ее спасти.

Сейчас следователи СК выясняют обстоятельства каждого случая.

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