Фото от читателя КП-Саратов

В Саратове на новом тротуаре исчезли перила и водоотвод. В редакцию «КП-Саратов» поступило письмо от жителей Фрунзенского района, где рассказали о проблеме.

Как пишет автор письма, на улице Шелковичная, около дома № 194 сделали новый тротуар. Асфальт жителей страивает, но при благоустройстве рабочие убрали перила рядом с тротуаром, а также заделали водоотвод, защищавший дом № 194 от подтопления.

Недочеты власти обещали устранить в октябре. Однако, по словам жителей, этого до сих пор не сделали. Без перил и водоотвода саратовцам неудобно.

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