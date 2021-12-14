Сегодня ночью, 14 декабря, в Вольске из-за самодельного обогревателя загорелся деревянный дом, об этом сообщает ГУ МЧС региона.

Возгорание произошло в частном деревянном доме на улице Цементников. В 3:19 об этом сообщили дежурному. Площадь пожара составила 65 квадрантах метров. При пожаре никто не пострадал.

По предварительным данным, пожар произошел из-за использования самодельного обогревателя. На тушение выезжали три пожарных расчёта.

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