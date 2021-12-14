В Саратовской области от коронавируса умерла 28-летняя девушка. Сегодня, 14 декабря, оперштаб опубликовал последние данные по смертности в регионе.

За прошедшие сутки скончались восемь женщин и пятеро мужчин в возрасте от 28 до 86 лет. У 28-летней девушки в анамнезе тяжелая сопутствующая неврологическая патология. Погибшая не прошла вакцинацию. Общее количество жертв инфекции в регионе достигло 4 859 человек.

Напомним, всего на данный момент коронавирусом заразились 127 459 саратовцев. Выздоровели с начала эпидемии 111 564 человека, за сутки — 606.

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