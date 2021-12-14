В Татищево производитель подсолнечного масла утаил 61 миллион налогов

В Татищево производитель подсолнечного масла утаил от государства 61 миллион налогов. Следователи СК региона завели дело о неуплате налогов в особо крупном размере.

Обвинение предъявлено 53-летнему предпринимателю, занятом производством подсолнечного масла, и его 41-летней бухгалтеру. По версии следствия, с декабря 2016 года по апрель 2019 года подозреваемый из Татищево, при содействии своего бухгалтера, отправлял в налоговые органы фиктивные декларации и занижал налогооблагаемую базу. Следователи полагают, что он задолжает государству уже 61 миллион налогов.

Уголовное дело возбуждено по материалам УФНС и УЭБиПК региона. Суд наложил арест на имущество обвиняемых на сумму более 89 миллионов рублей. Сейчас предварительное расследование близится к завершению.

Напомним, ранее аналогичный случай произошел на молочном комбинате в Саратове. Его руководство подозревают в крупном мошенничестве с налогами.

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