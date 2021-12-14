Фото: СУ СК по Саратовской области

В Саратове возбудили уголовное дело из-за придавившей машину с водителем стены, об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Саратовской области.

Напомним, вчера, 13 декабря, стена рухнула во время работ по демонтажу нежилого здания. Это случилось на пересечении Рахова и Большой Казачьей. Следственный отдел по Фрунзенскому району Саратова завел дело о нарушении правил безопасности, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью. Идет установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательств. У подрядчика забирают документы по проводившимся работам. Расследование уголовно дела продолжается.

При падении стена рухнула на припаркованный возле дома автомобиль KIA SPORTAGE, в котором сидел 44-летний водитель. Машины была разбита, а мужчина получил травмы: у него закрытая травма черепа, сотрясение головного мозга, тупая травма шеи и резаная рана правой кисти. Пострадавшему помогли прохожие. Он доставлен в больницу.

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