За сутки в Саратовской области коронавирусом заразились 413 человек

Сегодня, 14 декабря, в Саратовской области зарегистрировано 413 новых случаев коронавируса. Заболеваемость продолжает снижаться уже три недели, о чем сообщает оперштаб.

На Саратов приходятся 213 новых случаев, в Энгельсском районе прибавилось 45 пациентов, в Балаковском — 28, в Балашовском стало известно еще о 23 зараженных, в Пугачевском — 19, в Озинском появились еще 11 пациентов, в Аткарском — 10, в Петровском районе положительный результат показали еще девять ПЦР-тестов.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет – 12;

- 7-14 лет – 13;

- 15-19 лет – 19;

- 20-29 лет – 34;

- 30-39 лет – 65;

- 40-49 лет – 64;

- 50-59 лет – 63;

- старше 60 – 143.

С пневмонией поступили 64 человека, 347 имеют признаки простуды, а двое переносят болезнь без симптомов.

Всего COVID-19 с начала пандемии в Саратовской области заразились уже 127 459 человек, выздоровели из них 111 564 человека, за сутки — 606.

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