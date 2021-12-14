За сутки в Саратовской области коронавирусом заразились 413 человек

Сегодня, 14 декабря, в Саратовской области зарегистрировано 413 новых случаев коронавируса. Заболеваемость продолжает снижаться уже три недели, о чем сообщает оперштаб.
На Саратов приходятся 213 новых случаев, в Энгельсском районе прибавилось 45 пациентов, в Балаковском — 28, в Балашовском стало известно еще о 23 зараженных, в Пугачевском — 19, в Озинском появились еще 11 пациентов, в Аткарском — 10, в Петровском районе положительный результат показали еще девять ПЦР-тестов.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 6 лет – 12;
- 7-14 лет – 13;
- 15-19 лет – 19;
- 20-29 лет – 34;
- 30-39 лет – 65;
- 40-49 лет – 64;
- 50-59 лет – 63;
- старше 60 – 143.
С пневмонией поступили 64 человека, 347 имеют признаки простуды, а двое переносят болезнь без симптомов.
Всего COVID-19 с начала пандемии в Саратовской области заразились уже 127 459 человек, выздоровели из них 111 564 человека, за сутки — 606.
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