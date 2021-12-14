Еще один полуторамесячный младенец скончался в Саратовской области

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Бригада скорой помощи вечером 13 декабря прибыла по вызову в частный дом под Базарным Карабулаком и зафиксировала смерть 1,5-месячного младенца.

Следователь СК и судебно-медицинский эксперт при внешнем осмотре тела мальчика признаков насильственной смерти не обнаружили. СК начал проверку, сообщили в региональном СУ СКР.

Назначено судебно-медицинское исследование, собирается информация о семье ребенка.

Напомним, накануне 13 декабря в Марксовском районе от неизвестного отравления погибли двое малолетних детей, сегодня – еще один семилетний мальчик.

В течение осени 2021 года в Саратовской области произошло несколько случаев смерти младенцев.

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