Еще один полуторамесячный младенец скончался в Саратовской области

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Фото: СУ СКР по Саратовской области
Бригада скорой помощи вечером 13 декабря прибыла по вызову в частный дом под Базарным Карабулаком и зафиксировала смерть 1,5-месячного младенца.
Следователь СК и судебно-медицинский эксперт при внешнем осмотре тела мальчика признаков насильственной смерти не обнаружили. СК начал проверку, сообщили в региональном СУ СКР.
Назначено судебно-медицинское исследование, собирается информация о семье ребенка.
Напомним, накануне 13 декабря в Марксовском районе от неизвестного отравления погибли двое малолетних детей, сегодня – еще один семилетний мальчик.
В течение осени 2021 года в Саратовской области произошло несколько случаев смерти младенцев.
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