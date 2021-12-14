В администрации Ленинского района и Елшанке отключили воду

Фото: ООО "КВС" Саратов

Сегодня, 14 декабря, в Елшанке в Саратове остались без воды дома около железной дороги. Об этом сообщает ООО «КВС».

Авария произошла по адресу Песчанно-Уметская,11. На время проведения работ без воды остались дома от Московского шоссе до ж/д переезда. К 20:00 аварию обещают ликвидировать.

Авария также произошла по адресу Международная,1, где расположена администрация Ленинского района Саратова. До 15:00 из-за повреждений водопровода без воды будут абоненты по адресам Международная,1,2,4,6,8,10 и Международный проезд.

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