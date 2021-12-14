Володин: новую противотуберкулезную больницу начнут строить следующей весной

Вячеслав Володин о строительстве больницы

Новую противотуберкулезную больницу начнут строить следующей весной. Об этом пишут в Телеграм-канале сторонников Спикера ГД «Володин Саратов».

Больница будет состоять из восьми корпусов. Площадь учреждения составит 46 тысяч квадратных метров. Его построят за два года недалеко от новой инфекционной больницы. На проект из федерального бюджета выделили три миллиарда рублей.

- Саратовская область должна обеспечить жильем врачей этих больниц, – отметил Вячеслав Володин.

Напомним, сейчас областной противотуберкулезный диспансер находится в центре города. Он расположен по адресу Вольская, 22, в здании городской усадьбы Петра Столыпина, которая является объектом культурного наследия. Ее помещения, естественно, не приспособлены для размещения больных.

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