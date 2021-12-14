В Вольске найден мертвым местный житель с проломленным затылком

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Фото: СУ СКР по Саратовской области
Следователями СК устанавливаются обстоятельства смерти мужчины в городе Вольске
В одном из частных домов в Вольске Саратовской области 13 декабря обнаружено тело погибшего мужчины. Мертвым найден в своем доме местный житель на улице Коммунальная.
В ходе осмотра следователем и судебно-медицинским экспертом на теле погибшего найдены многочисленные ссадины, как и на лице. Кроме того, как оказалось, у мужчины был проломлен затылок.
В региональном СУ СКР уточнили, что точную причину смерти установит судебно-медицинское исследование. Также предстоит точно установить личность погибшего.
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