В Вольске найден мертвым местный житель с проломленным затылком

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователями СК устанавливаются обстоятельства смерти мужчины в городе Вольске

В одном из частных домов в Вольске Саратовской области 13 декабря обнаружено тело погибшего мужчины. Мертвым найден в своем доме местный житель на улице Коммунальная.

В ходе осмотра следователем и судебно-медицинским экспертом на теле погибшего найдены многочисленные ссадины, как и на лице. Кроме того, как оказалось, у мужчины был проломлен затылок.

В региональном СУ СКР уточнили, что точную причину смерти установит судебно-медицинское исследование. Также предстоит точно установить личность погибшего.

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