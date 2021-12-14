Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
-6°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия14 декабря 2021 2:38

В Вольске найден мертвым местный житель с проломленным затылком

Тело 44-летнего мужчины нашли в его доме
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователями СК устанавливаются обстоятельства смерти мужчины в городе Вольске

В одном из частных домов в Вольске Саратовской области 13 декабря обнаружено тело погибшего мужчины. Мертвым найден в своем доме местный житель на улице Коммунальная.

В ходе осмотра следователем и судебно-медицинским экспертом на теле погибшего найдены многочисленные ссадины, как и на лице. Кроме того, как оказалось, у мужчины был проломлен затылок.

В региональном СУ СКР уточнили, что точную причину смерти установит судебно-медицинское исследование. Также предстоит точно установить личность погибшего.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.