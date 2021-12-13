В массовом ДТП в Саратове пострадали семь мужчин

ДТП на спуске с Алтынной горы в Саратове Фото: ГИБДД по Саратову

Вечером в массовом ДТП в Заводском районе Саратова пострадали семь человек.

Авария случилась в 19.00 на улице Маркина, на спуске с Алтынной горы.

Как уточнили в ГИБДД Саратова, столкнулись три машины – LADA Priora, Skoda и грузовая ГАЗель.

В результате массового ДТП травмы получили и были госпитализированы в больницу семеро мужчин. Четверо из них – 27-летний водитель, и три пассажира 33, 31 и 26 лет из Skoda. Еще двое пострадавших – пассажиры грузовика, 23-летние мужчины. Также пострадал и госпитализирован 31-летний водитель LADA Priora.

Обстоятельства столкновения и степень вины участников ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.

. Фото: ГИБДД по Саратову

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