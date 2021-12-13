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Политика13 декабря 2021 16:22

Александра Ландо предложили лишить звания Почетного гражданина Саратова

Обращение поступило в Саратовскую городскую Думу
Наталия Калинина
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Заявления Ландо оказались не в почете

Заявления Ландо оказались не в почете

Сегодня, 13 декабря, в Саратовскую городскую Думу поступило обращение горожанина, который предложил лишить Александра Ландо звания Почетного гражданина Саратова.

С обращением выступил общественник Илья Левин. Он попросил парламентариев задуматься о снятии с Ландо этого почетного звания. Левин посчитал некоторые высказывания Ландо непозволительными для Почетного гражданина города. Какие именно имел в виду высказывания общественник – неизвестно.

Ходатайство Левина внесут на рассмотрение на ближайшем заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению, вопросам социальной сферы, законности, защите прав населения. Позже городская Дума сообщит о принятом решении.

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