В Саратовскую область пришел южный ветер

Синоптики регионального гидрометцентра рассказали о погоде в Саратовской области на сегодня, 14 декабря.

В области облачно с прояснениями. Местами слабый снег, туман и изморозь. Ветер веет с Юга со скоростью от 6 до 11 метров в секунду, местами порывы – до 15 м/с. Термометры в течение дня покажут от 1 до 6 градусов ниже нуля. На дорогах местами скользко.

Ночью будет облачно. Ветер поутихнет до 5-10 метров в секунду. Температура будет колебаться в диапазоне от 3 до 8 градусов холода.

В Саратове сейчас -6°С. К 10 утра будет -7°С. Днём потеплеет до -4°С, столько же обещают и ночью. Ветер южный – 3-5 метров в секунду, редкие порывы – до 9 м/с. Значительная облачность.

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