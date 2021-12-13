Районы Саратовской области получат около 300 миллионов на устранение проблем с водой

Фото из тг-канала Романа Бусаргина

Испытывающие трудности с водоснабжением районы Саратовской области получат субсидии на решение проблемы. Об этом сегодня, 13 декабря, пишет в своём Telegram-канале председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

Чиновник уточнил, что программа, согласно которой со следующего года районам будут выделять по три тысячи на жителя, была сформирована по инициативе спикера Государственной думы Вячеслава Володина.

Реализация проекта начнется с шести районов, где отмечается наиболее неблагоприятная ситуация с водой. Это Перелюбский (получит около 38,25 млн), Александрово-Гайский (примерно 28 млн), Дергачевский (ориентировочно 52,38 млн), Новоузенский (в районе 84,69 млн), Озинский (где-то 48,36 млн) и Питерский (плюс-минус 46,89 млн) районы. Суммарно на программу потратят около 298 миллионов рублей.

Региональному министерству строительства и ЖКХ до 1 января поручили заключить соответствующие соглашения с муниципалитетами.

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