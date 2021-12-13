Следователи установят виновных

Следственный комитет начал проверку по обрушению дома в центре Саратова, об этом сообщает пресс-служба ведомства. Сегодня, 13 декабря, во Фрунзенском районе Саратова произошло ЧП: у нежилого здания рухнула часть стены. Пострадали два автомобиля, в одном из которых сидел человек.

По предварительным данным, сегодня днем бригада рабочих разбирала здание на пересечении улиц Рахова и Большая Казачья. В процессе работ часть стены сносимого дома рухнула на припаркованный на обочине автомобиль, а также задела второй, проезжавший мимо. Пострадавший водитель первой машины попал в больницу. Второй автомобиль также поврежден, но водитель, по предварительным данным, не пострадал.

Других пострадавших нет. Идет установление всех обстоятельств произошедшего.

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