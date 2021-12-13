Во время обрушения дома в центре Саратова пострадал мужчина в иномарке

Пострадал водитель Kia

Сегодня, 13 декабря, в центре Саратова обрушился аварийный двухэтажный дом. На месте побывал корреспондент «Комсомолки».

Речь идет о здании на пересечении Большой Казачьей и Рахова. Дом расселили уже давно, и он долго простоял пустым. Недавно его начали сносить.

Сообщение о происшествии поступило спасателям в 15:24. Пострадали два автомобиля и один мужчина – водитель Kia.

Дом расположен на Рахова и Большой Казачьей Фото: Дарья Васенина

На месте, рассказал начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Правительства Саратовской области Юрий Юрин, работают сотрудники городской и областной служб спасения, а также представители администрации Саратова и правительства области.

Ситуацию прокомментировал мэр города Михаил Исаев.

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