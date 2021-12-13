ГИБДД в Саратове будет усиленно штрафовать за пешеходов

ГИБДД Саратова предупреждает о проведении профилактики «Пешеход. Пешеходный переход». Особое внимание будет уделяться соблюдению водителями правил связанных с пропуском пешеходов через переходы, в том числе, не оборудованные светофорами.

Акция будет идти два дня 14 и 15 декабря.

В городской ГИБДД напомнили, что с начала 2021 года на переходах произошло 195 ДТП, в которых 13 человек погибли, 198 получили различные травмы.

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