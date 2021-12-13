Саратовский главврач рассказал о появлении фейков о ковиде

Николай Островский

Антиковидники перепечатывают информацию из научных журналов и интерпретируют ее в своих целях, создавая фейки. Об этом рассказал главврач областного клинического центра комбустиологии (Ожогового центра) Николай Островский. «Из официальной информации тут же делают ложную, а мы-врачи потом пожинаем плоды, так как люди во все это верят», — отметил главврач.

- Например, прошла информация: чем больше мы прививаем людей и увеличиваем коллективный иммунитет, тем больше вероятность появления новых штаммов. Только вот штаммы и без того появляются, и вовсе не от прививки, — сообщил Николай Островский и добавил, что надо пресекать распространение лжи в интернете.

Напомним, проект «Мракоборец», который ведет борьбу с антипрививочной пропагандой в соцсетях, создал петицию в адрес Павла Дурова. Сообщество, имеющее свой telegram-канал, призывает основателя Telegram усилить борьбу с распространением фейков о пандемии. В частности, авторы петиции предлагают ввести в мессенджере простой и понятный механизм отправки жалоб на антиваксеров и ложную информацию о коронавирусе.

- Давно надо было заблокировать все источники с фейками о коронавирусе. И как только появляется какая-то ложная информация, особенно по антипрививочным затеям, то людей, распространяющих ее, надо собирать в отдельный список и отправлять в блок на долгое время. Врачи с возмущением смотрят на то, что появляются люди, которые несут нечто неудобоваримое, — заявил Николай Островский.

По его мнению, массовая вакцинация способна остановить пандемию.

- Антипрививочники приводят как аргумент то, что могут быть последствия после вакцины. Только вот это нормальное явление, так как организм реагирует на все индивидуально. Проблемы бывают и не только после прививки — сколько противопоказаний у лекарств», — заключил главврач.

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