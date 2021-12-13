Рашкину могут запретить выходить из дома по ночам

Валерий Рашкин после незаконной охоте

Следственный Комитет РФ подал в суд ходатайство о запрете депутату Госдумы Рашкину покидать жилье в ночное время и общаться с другими фигурантами уголовного дела о незаконной охоте. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката Валерия Рашкина.

В Басманный суд Москвы СКР подал документы, согласно которым предлагается запретить Рашкину покидать жилье с 23.00 до 7.00 по московскому времени, а также общаться со свидетелями по его делу.

Адвокат также сообщил, что следствие предъявило депутату Госдумы обвинение в незаконной охоте. При этом сам парламентарий заявляет, что был уверен, что "не нарушает закон", пояснил защитник.

Напомним, Валерия Рашкина подозревают в незаконной охоте, которая состоялась в конце октября в Саратовской области. Рашкин признался, что убил лося, а потом разделал тушу. Его задержали на трассе, и в течение почти месяца депутат всем заявлял, что лося не убивал, а тушу нашел в лесу.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.