Десятки домов в Ленинском районе остались без воды до вечера

Сегодня, 13 декабря, возле сквера «Веселый дворик» в Ленинском районе Саратова отключили воду, об этом сообщает ООО «КВС».

Повреждена труба по адресу Международная,1. До 20:00 без воды остались дома по адресам Международная,1, 2, 4, 6, 8, 10, а также Международный проезд.

Напомним, ранее авария произошла на линии водопровода по адресу 1-я Прокатная, 25. На время ремонта прекращена подача воды по адресам: 1-я Прокатная, 19, 21, 23/1, 23/2, 23/3 - 23/8, 25, 25а. Восстановить подачу воды обещают к 20:00.

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