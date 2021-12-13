Саратовцам особо нечего копить

Почти половина саратовцев не имеют никаких сбережений. К таким невеселым выводам пришли аналитики портала SuperJob. Прожить больше полугода только на сбережениях смогут лишь 14 процентов опрошенных.

Вообще не ведут финансовой отчетности 37 процентов опрошенных. Причем чем больше саратовец получает, тем строже следит за своими расходами и доходами. Среди тех, кто получает более 80 тысяч в месяц любителей строгого учета – 73 процента, а среди тех, кто меньше 50 – всего 59 процентов. Стоит отметить, что по последним данным, средняя зарплата в Саратовской области составляет 45 058 рублей.

У 44 процентов саратовцев нет никаких сбережений. 13 процентов опрошенных признались, что при увольнении протянут на свою «подушку безопасности» менее месяца, а 18 процентов — от 1 до 2 месяцев. Всего у четырех процентов хватит средств на год и более.

Более половины тех, кто имеет зарплату менее 50 тысяч не смогли завести личные накопления. Стоит отметить, что по последним данным, средняя зарплата в Саратовской области составляет 45 058 рублей.

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