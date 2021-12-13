Саратовцев встревожили вереницы пожарных машин у старого ТЮЗа

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Днем 13 декабря в центре Саратова горожан встревожило большое количество спецтехники МЧС, пожарных автомобилей.
На улице у здания бывшего ТЮЗа прошло построение личного состава в полной боевой выкладке.
Как пояснили "КП-Саратов" в региональном ГУ МЧС, горожане и гости города в понедельник стали свидетелями подготовки к пожарно-тактическим учениям, которые пройдут в пятницу.
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