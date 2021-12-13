Новый год для детей не затянется

В Саратовской области на новогодние праздники вводятся новые ограничения по коронавирусу, об этом сегодня, 13 декабря, в своем Телеграм-канале сообщил председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

- помещения, где проводят детские праздники, можно заполнять только наполовину.

- аниматоры должны иметь QR-код, с температурой приходить нельзя

- устраивать спектакли в холлах и фойе зданий нельзя

- детское мероприятие не должно длиться более 1,5 часа

- у каждого должен быть запас медицинских масок.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.