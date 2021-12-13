Взят под стражу насильник полуторогодовалой девочки в Ершове: Опубликовано видео следственных действий

Взят под стражу 36-летний житель Ершова Саратовской области, которого обвиняют в сексуальном насилии по отношению к 1,5-летней девочке. Обвиняемый уже признал вину.

Напомним, в ночь с 10 на 11 декабря 2021 он остался наедине с малолетними детьми своих знакомых.

Вернувшись домой, мать увидела на лице дочери кровоподтек, а также повреждения на теле. Девочка госпитализирована в лечебное учреждение, где ей оказывается необходимая медицинская помощь.

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