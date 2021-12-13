В Воскресенском районе погиб врезавшийся в дерево водитель «семерки»

Вчера, 12 декабря, погиб врезавшийся в дерево водитель «семерки». Это случилось в Воскресенском районе Саратовской области, о чем сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла в 22:05 на полевой дороге от села Зелёный Дол к селу Воскресенка. 28-летний водитель автомобиля ВАЗ-21074 не справился с управлением и слетел с дороги. Автомобиль врезался в дерево.

В результате ДТП водитель скончался на месте.

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