Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
-5°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество13 декабря 2021 8:50

В Саратовской области непривитых госслужащих начнут отстранять от работы через три дня

Об этом рассказал председатель регионального правительства Роман Бусаргин
Дарья Васенина
Дарья Васенина
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)

Сегодня, 13 декабря, прошло постоянно действующее совещание правительства Саратовской области. Глава кабмина Роман Бусаргин дал несколько поручений, о чем сообщил в своём Telegram-канале.

Чиновник отметил результат от кампании по вакцинации от коронавируса. Именно с ней Бусаргин связал снижение уровня заболеваемости инфекцией в регионе. Он также поручил областному минздраву усилить информационную работу с населением. Если потребуется помощь, уточнил Бусаргин, правительство будет готово её оказать.

Глава правительства напомнил, что через два дня, 15 декабря, истекает срок, выделенный чиновникам на вакцинацию от COVID-19. Бусаргин поручил ответственным подготовить списки не привившихся и не имеющих медотвода государственных и муниципальных служащих. Также чиновник попросил подготовить порядок отстранения таких работников:

- 16 числа соответствующие действия мы должны с вами произвести, - сказал он.

Бусаргин напомнил, что уже менее, чем через две недели, наступит Новый год:

- Все объекты, сдача в эксплуатацию которых была запланирована на 2021 год, должны завершиться точно и в срок. Здесь все ведомства прошу ещё раз проанализировать и на той неделе предоставить мне график ввода объектов в эксплуатацию.

Контроль за сдачей объектов, рискующих не уложиться в сроки, Бусаргин возложил на зампреда Александра Соловьева.

Напомним, также Бусаргин рассказал о введении новых ограничений на период новогодних каникул. Они касаются проведения детских праздников.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.