В Саратовской области непривитых госслужащих начнут отстранять от работы через три дня

Сегодня, 13 декабря, прошло постоянно действующее совещание правительства Саратовской области. Глава кабмина Роман Бусаргин дал несколько поручений, о чем сообщил в своём Telegram-канале.

Чиновник отметил результат от кампании по вакцинации от коронавируса. Именно с ней Бусаргин связал снижение уровня заболеваемости инфекцией в регионе. Он также поручил областному минздраву усилить информационную работу с населением. Если потребуется помощь, уточнил Бусаргин, правительство будет готово её оказать.

Глава правительства напомнил, что через два дня, 15 декабря, истекает срок, выделенный чиновникам на вакцинацию от COVID-19. Бусаргин поручил ответственным подготовить списки не привившихся и не имеющих медотвода государственных и муниципальных служащих. Также чиновник попросил подготовить порядок отстранения таких работников:

- 16 числа соответствующие действия мы должны с вами произвести, - сказал он.

Бусаргин напомнил, что уже менее, чем через две недели, наступит Новый год:

- Все объекты, сдача в эксплуатацию которых была запланирована на 2021 год, должны завершиться точно и в срок. Здесь все ведомства прошу ещё раз проанализировать и на той неделе предоставить мне график ввода объектов в эксплуатацию.

Контроль за сдачей объектов, рискующих не уложиться в сроки, Бусаргин возложил на зампреда Александра Соловьева.

Напомним, также Бусаргин рассказал о введении новых ограничений на период новогодних каникул. Они касаются проведения детских праздников.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.