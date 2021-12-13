В Саратове пришлось спасать людей от пожара в многоэтажке

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Сегодня, 13 декабря, в Волжском районе Саратова пришлось спасать людей от пожара в многоэтажке, об этом сообщает ГУ МЧС региона.

Возгорание произошло в 7:02 на улице Радищева. Горела квартира на третьем этаже девятиэтажного дома. Из дома пришлось эвакуировать двух человек. В результате пожара пострадала женщина 71-летняя женщина. Площадь пожара составила 8 квадратных метров.

На тушение выезжали четыре пожарных расчета.

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